Ildel presente continua a parlare americano e il suo Capitan America,continua ad essere un elemento cardine fondamentale di questa squadra. 7 gol e 5 assist in 15 presenze fra campionato e Champions League e un ruolo da autentico trascinatore pur nelle difficoltà che, inevitabilmente, Paulo Fonseca sta trovando in questi primi 3 mesi di gestione.a chi, dall'ex-Chelsea e Borussia Dortmund, si aspettava una nuova esplosione e che, inevitabilmente, stanno riaccendendo le sirene del mercato su di lui.

Proprio dallache è stata sua stanno arrivando i richiami più importanti. Arrivato a Milano dallo scorso 13 luglio 2023, non sono i Blues, in prima fila per provare a riportarlo in Inghilterra., con il futuro del fantasista USA che si intreccia inevitabilmente con il possibile addio anticipato di Federico Chiesa di ritorno in Serie A (il Milan c'è, ma anche l'Inter), e anche adi Amorim e Lopetegui che sono alla ricerca di un colpo di livello top per risollevare una classifica deficitaria ma con un posto Champions ancora ampiamente alla portata.

Per il Milan, va detto,di fronte ad offerte importantissime. I rossoneri prelevarono Pulisic dal Chelsea perfacendogli firmare un contratto in(6,32 al lordo) e con opzione di rinnovo annuale in favore della società.Un investimento, va detto, sicuramente contenuto in rapporto all'impatto che Pulisic sta avendo a Milano e che oggi pone il Milan in una posizione di predominanza sul mercato. Sicuramente il valore è cresciuto incredibilmente edÈ questa la cifra, destinata a salire ancora se continuerà così, da cui RedBird inizierà ad ascoltare proposte.soprattutto in Premier League. Gennaio è ancora lontano, offerte concrete ancora non ne sono arrivate, saprà Zlatan Ibrahimovic resistere a tutte le avance per la sua stella americana?