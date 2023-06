La separazione con Maldini e Massara ha scosso tutto l'ambiente Milan. Come raccontato in esclusiva, la scelta è stata presa da Cardinale dopo l'incontro di oggi con quelli che ormai sono a tutti gli effetti ex dirigenti rossoneri. L'ufficialità dell'esonero verrà annunciata a breve, intanto però sono già arrivate le prime reazioni da parte della squadra. Secondo quanto filtra, la squadra è delusa dall'addio di Paolo Maldini e Ricky Massara.

- Da Theo Hernandez a Maignan, da Tonali a Leao:. Erano legati ai due dirigenti, riconoscenti a chi per primo ha deciso di puntare su di loro. Sanno che devono molto alla coppia Maldini-Massara, e appena hanno saputo che non ci saranno più non l'hanno presa bene.

LA RICONOSCENZA - Uno scenario a sorpresa che ha spiazzato tutta la squadra. Leao ha appena rinnovato fino al 2028 anche grazie al lavoro di Maldini, solo pochi giorni fa i due erano vicini, sorridenti al momento della firma sul nuovo contratto. Theo Hernandez deve tutto a Maldini, che con un blitz a Ibizia l'ha convinto a trasferirsi in rossonero nonostante fosse quasi fatta con il Bayer Leverkusen. E Tonali? Sandro, tifoso rossonero fin da piccolo, è cresciuto con il mito di Maldini. Il capitano tatuato nel cuore, il poster sopra il letto in cameretta e mille sogni per la testa. Oggi quel sogno è realtà, grazie (anche) a Paolo Maldini. Lo stesso che dopo l'addio di Donnarumma è andato in Francia e ha pescato per 15 milioni quello che oggi è uno dei portieri più forti al mondo. Idee, intuizioni e colpi che rimarranno impressi nella mente di tutti. Maldini e Massara lasciano il Milan, la squadra già li rimpiange.