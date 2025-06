Getty Images

Milan, un portiere richiesto dal Pescara per il dopo Plizzari

Cristian Giudici

6 minuti fa



Alessandro Plizzari è stato l'eroe della finale playoff di Serie C, vinta ai rigori dal Pescara contro la Ternana. Il portiere (classe 2000 ex Milan) può rientrare per fine prestito al Venezia, dove il romeno Ionut Radu (classe 1997) ha già firmato con gli spagnoli del Celta Vigo mentre il serbo Filip Stankovic (classe 2002) può tornare all'Inter per fine prestito.



Così il Pescara neo-promosso in Serie B sta cercando un nuovo portiere sul mercato e ha messo gli occhi sul figlio d'arte Lapo Nava (classe 2004), sotto contratto con il Milan fino a giugno 2027.