Milan, Walker: "Manchester City? Non è finita, sono solo in prestito qui". Cosa cambia per il futuro

. Il terzino inglese classe 1990 ha accettato la corte dei rossoneri in quel di gennaio, arrivando a giocare per la prima volta in carriera al di fuori dell’Inghilterra. Un cambio di vita importante, a 34 anni, dopo varie stagioni vissute come proprietario della fascia destra del Manchester City. E tra passato, presente e futuro, all’interno del The Kyle Walker Podcast, l’esterno classe ‘90 ha fornito alcune interessanti dichiarazioni."Non è finita. Sono solo in prestito qui. Devo tenere in considerazione che posso tornare. Ovviamente, entrambe le parti devono raggiungere un accordo alla fine della stagione e... Ascolta, il capitolo non è ancora del tutto chiuso, ma vedremo cosa succederà".

"Dopo aver salutato, Pep si è alzato e ha fatto un bel discorso nei miei confronti, ringraziandomi per tutto. Ma ha anche detto che non è finita lì, sono in prestito qui (al Milan, ndr) e devo considerare la possibilità di tornare"."È arrivato al momento giusto. Era il club giusto. Ho sentito che dovevo andare e provare qualcosa di diverso. Non voglio vivere dopo il calcio dicendo che avrei voluto semplicemente esplorare qualcosa di diverso e venire in un club come questo. Penso che fosse la scelta giusta per me".

Partiamo dallo stato attuale dei fatti:, in un'operazione chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro.. L'ingaggio del difensore può variare: fino alla fine del prestito è di 2,5 milioni di euro netti a stagione, in caso di riscatto lo stipendio aumenterà fino a 4,5 milioni.L’idea sarebbe di attivare la clausola che permetta l’acquisizione a titolo definitivo, ma

