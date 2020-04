Attraverso Twitter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha scritto: "Primo lunedì con l'obbligo di mascherine che, ormai è chiaro, ci accompagneranno a lungo: dobbiamo il più possibile fornirle ai cittadini, ne parlerò oggi al Presidente Fontana insieme ai colleghi Sindaci. Da Firenze Dario Nardella ci conferma che anche in Toscana è obbligatorio, ma la Regione Toscana ha fornito alla città mascherine per tutti i cittadini. Se poi nel lungo periodo le persone le dovranno comprare, i prezzi andranno regolamentati, ora ce ne sono di folli. Stamattina purtroppo ho dovuto chiudere i mercati comunali coperti, applicando il nuovo regolamento della Regione Lombardia. Chiederò però alla Regione di ripensarci: i mercati coperti sono importanti per tanti cittadini e seguono gli stessi sistemi di sicurezza dei supermercati".