Takumi Minamino, nuovo esterno offensivo del Liverpool, parla del suo passato all'RB Salisburgo e del suo trasferimento in Inghilterra: "​Il nio sogno quando ero piccolo era di giocare a calcio in Europa. Il Salisburgo era un club molto forte, molto aggressivo e con tanti giovani giocatori. Sapevo che era un grande club e che era quello giusto per me. Io ho vinto il campionato quinte volte e questo è un momento speciale per me, il Liverpool è uno dei più grandi club nel mondo e io sono molto felice di esserei qui. Io voglio solo dare tutto quello che ho".