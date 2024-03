Mirabelli: 'Fiorentina e Milan allenate benissimo. Bonaventura non va perso'

L'ex dirigente del Milan e oggi al Padovaè intervenuto quest'oggi ai microfoni di firenzeviola.it dove ha detto la sua sull'imminente sfida fra i rossoneri e la Fiorentina: "Per tanti motivi sarà un match molto emotivo. Poi si passa al campo, dove la Fiorentina vedrà se ha ancora speranze per centrare l’Europa League. Sarà una sfida aperta, il Milan vive un buon momento e sono due squadre allenate benissimo. Non mancherà lo spettacolo ma sarà fondamentale per la Fiorentina se vorrà ambire a qualcosa di diverso”.

"Al di là del dramma umano, Barone era la Fiorentina. Più di un punto di riferimento, non so come si supererà questa fase. Lui si occupava davvero di tutto a 360°. Non sarà facile né ora né in futuro, ci vorrà del tempo. Si spera che per la Fiorentina, per la quale aveva fatto cose importanti come il Viola Park, si possa trovare un altro punto di riferimento almeno vicino a ciò che era Barone”.“Jack è un ragazzo straordinario e un grande professionista. Merita la nazionale, non è più in un’età verde ma ha ancora molto da dare, ed è in una grande piazza. Leggo che forse non rinnoverà, ma mi auguro per la Fiorentina che non lo perda. Sia nello spogliatoio che in campo è un ragazzo che si fa sentire, sono contento per lui che stia vivendo questa fase anche con l’Italia”.

È indubbio il grande lavoro di Italiano a Firenze. È un grande allenatore, se lascerà forse è perché sta cercando uno step diverso. Magari pensa di aver dato tutto a Firenze e cerca stimoli alternativi. Però Palladino sta facendo un grandissimo lavoro, ha idee brillanti e avrà un futuro davvero importante. Se la scelta della Fiorentina ricadesse di lui, potrà aprire un ciclo importante. Anche perché dalla Primavera del Monza st facendo due annate strepitose, bisogna avere il coraggio di investire su questo tipo di allenatore. Per Firenze può essere la situazione ideale"