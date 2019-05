La Mls ha reso noto di aver multato Zlatan Ibrahimovic (la cifra della multa non è stata rivelata), attaccante dei Los Angeles Galaxy, per una simulazione nel corso della partita poi persa dalla sua squadra contro i Columbus Crew. Lo svedese, ex tra le altre di Inter, Milan e Juve, è stato giudicato colpevole per un plateale tuffo dopo un contatto con il portiere avversario.