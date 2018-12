Luka Modric si gode il Pallone d'Oro assegnatogli lunedì, il primo vinto da 'un altro' dopo il duopolio decennale di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e in un'intervista concessa a GQ (in edicola il prossimo 20 dicembre) racconta la propria soddisfazione: "E' stato un cammino lungo e arduo, ma è proprio questo a rendermi felice perché tutti i riconoscimenti, il Pallone d'Oro e quello Fifa, sono ancora più belli quando sai che nella vita nessuno ti ha mai regalato nulla. Ho sempre lavorato per arrivare ai miei obiettivi, e sono felice che la gente riconosca quanto ho fatto. In realtà c'è voluto molto, ho dovuto vincere tre Champions di fila e arrivare in finale al Mondiale con una Nazione piccola come la Croazia, un qualcosa di inimmaginabile".



Non manca poi nelle anticipazioni dell'intervista una piccola e velata frecciata del centrocampista del Real Madrid ai suoi predecessori Messi e Ronaldo: "Questo premio significa che altre persone hanno capito che il calcio non è solo gol, gol, e ancora altri gol".