"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:recita "Quelli che benpensano", la canzone di maggior successo del rapper torinese Francesco Di Gesù, in arte Frankie hi-nrg mc, illuminando gli ascoltatori con quella che nella vita è una conclamata verità in tutti i campi:ma qualcuno resiste:. E le notizie che riguardano quest'ultimo campionato citato sono clamorose.- Lainfatti non si è mai fermata. Alcune immagini, come ad esempio quella del, club che milita nel massimo campionato, consono diventate virali:Decisione presa dal, che vede i due sport come unsi continua, nonostante le proteste di tifosi e calciatori, visti ancheAnche perché,l'unica eccezione è proprio il Diriangén, 26 volte campione del Nicaragua, che ha più volte chiesto la sospensione del campionatoMa il colmo è chehanno spintovalutando di. Il segretario generale della lega, Josè Maria Bermudez, ha confermato al giornale La Prensa: "Alcune emittenti europee ci hanno chiesto di acquisire i diritti per trasmettere le partite del nostro torneo. La trattativa è in corso ma non so se si concluderà. Di sicuro c'è che continueremo a giocare perché, in base alle comunicazioni ufficiali che riceviamo dalle autorità, non c'è alcun tipo di allarme sanitario né ci sono restrizioni tipo quarantena".s: dall'altra parte del mondo infatti esiste una Juventus FC,che da 43 anni, grazie a un gruppo di ragazzi appassionati di calcio, resiste e vince trofei scendendo in campo con i prodotti del vivaio, i giovani cresciuti nelle giovanili. Non soloInsomma, tutto il necessario per gli affamati spettatori europei. In Nicaragua ora vogliono essere primi.@AleDigio89