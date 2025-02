Monaco-Benfica: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Monaco-Benfica in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Arriva la fase a eliminazione diretta di, arrivano i playoff. Dopo la fine della League Phase, le squadre che si sono classificate nelle posizioni dalla nona alla ventiquattresima si giocano gli otto posti rimanenti per raggiungere le prime otto agli ottavi di finale. Una di queste sfide è quella, molto promettente, tra ile il, 17esima e 16esima nella prima parte di torneo. E' la sfida tra i bomber Embolo e Pavlidis, che si affronteranno prima al Louis II, poi al Da Luz. Chi passa, affronta una tra Barcellona e Liverpool agli ottavi.

Partita: Monaco-Benfica

Data: 12 febbraio 2025

Orario: 21:00

Canale tv: Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go, NOW

: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Golovin, Minamino; Embolo. All. Hutter.: Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Bah; Florentino, Kocku, Aursnes; Schjelderup, Pavlidis, Akturkoglu. All. Lage.- La sfida tra Monaco e Benfica sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: appuntamento sul canale Sky Sport (numero 253).

- Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, a loro dedicato e fruibile sui vari device portatili. Un'altra opzione è offerta da NOW: in tal caso basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.- Telecronaca di Daniele Barone, su Diretta Gol Alessandro Sugoni.