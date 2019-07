Gli Stati Uniti sono la prima squadra finalista al Mondiale femminile in Francia. Grazie ai gol di Christen Press e di Alex Morgan, gli USA (senza Megan Rapinoe, rimasta in panchina per un problema muscolare al bicipite femorale) battono 2-1 in semifinale l'Inghilterra, che aveva pareggiato con Ellen White. Autrice anche di un gol annullato dal Var per fuorigioco nel secondo tempo. Nel finale Alyssa Naeher salva il risultato parando un rigore a Steph Houghton, poi le inglesi chiudono la gara in dieci per l'espulsione di Millie Bright (doppia ammonizione). Mercoledì si gioca l'altra semifinale tra Svezia e Olanda, che ai quarti ha eliminato l'Italia.