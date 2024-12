GRUPPO A

15 giugno: Al Ahly (EGY) vs. Inter Miami (USA)

Da definire: Palmeiras (BRA) vs. Porto (POR)

Da definire: Palmeiras (BRA) vs. Al Ahly (EGY)

Da definire: Inter Miami (USA) vs. Porto (POR)

Da definire: Inter Miami (USA) vs. Palmeiras (BRA)

Da definire: Porto (POR) vs. Al Ahly (EGY)