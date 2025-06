Mondiale per Club: i 5 giovani da seguire

Estevao Willian (Palmeiras)

Messinho contro Messi? Lo vedremo al Mondiale per Club nella notte del 24 giugno, in Inter Miami contro Palmeiras: non poteva mancare un brasiliano nella nostra rassegna. Si tratta di un talento speciale, che freme per misurarsi contro avversarie europee come il Porto prima del suo passaggio al Chelsea fissato per la fine della manifestazione iridata. Si presenta con 11 reti e 5 assist in 32 partite stagionali, messi a referto partendo dalla posizione di ala destra. Recentemente diventato il primo giocatore a segnare e fornire assist per un totale di 30 goal prima di compiere 18 anni in Brasile dai tempi di Neymar, Estevao, stella della "generazione da un miliardo" di 2006 del Verdao, ha finalmente l'occasione di emergere e di tener testa ai tanti paragoni che si susseguono.