Non perdere per mantenere la vetta del Gruppo B, vincere per fare 3 vittorie su 3. Alle 18 torna in campo l'Italia di Nicolato nel Mondiale Under 20, che vede gli Azzurrini impegnati contro il Giappone, secondo a quota 4 punti, frutti di un pareggio, alla prima, contro l'Ecuador, e di una vittoria, 3 giorni fa, contro il Messico.



Un uomo su tutti da tenere d'occhio: Taisei Miyashiro, attaccante del Kawasaki Frontale, autore già di 2 gol. Per Pinamonti e compagni il primo posto sarebbe importante, in quanto garantirebbe di giocare contro una delle migliori terze, mentre arrivando secondi rischierebbero di affrontare una tra Argentina, Corea del Sud e Portogallo.



ITALIA U20-GIAPPONE U20 LIVE ALLE 18



FORMAZIONI UFFICIALI



Italia U20: Carnesecchi; Candela, Bettella, Buongiorno; Gori, Frattesi, Colpani, Tripaldelli; Olivieri; Capone, Alberico.



Giappone U20: Wakahara; Sugawara, Mikuni, Kobayashi, Higashi; K. Saito, Ito, M. Saito, Yamada; Nishikawa, Tagawa (22' Nakamura).​



CRONACA LIVE



8' - Retropassaggio di Higashi verso il portiere Wakahara, ma il passaggio è impreciso ma l'estremo difensore riesce a salvae a pochi centimetri dalla linea di porta. ​ 8' - Servito da Tripaldelli, Frattesi stoppa il pallone in area di rigore, provando il tiro a giro dalla sinistra. Palla che finisce tra le mani di Wakahara. ​



9' ​- RIGORE PER IL GIAPPONE!!! Buongiorno in scivolata stende Tagawa in area di rigore. E' netto. Ito, però, si fa ipnotizzare da Carnesecchi.



16'- Capone, servito da Frattesi, vicino al vertice sinistro dell'area piccola prova il diagonale mancino, chiuso in scivolata dalla difesa giapponese.



20' - Scatto di Tagawa, che bruca Tripaldelli: l'attaccante giapponese però calcia debolmente a tu per tu con Carnesecchi. Nell'occasione Tagawa si stira, entra al suo posto Nakamura.



35' - Gori prova il mancino da fuoriarea, para in due tempi ​Wakahara.



38' - Ito, dall'esterno dell'area di rigore, prova il destro di controbalzo. Vola Carnesecchi.



41' - Ancora Ito da fuori area, deviata, sopra la traversa.