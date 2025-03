Mondiali 2026, Infantino annuncia: "La finale avrà l'halftime show". Cos'è e quanto dura, l'esempio del Superbowl

Getty Images

A margine di un incontro a Dallas coi partner commerciali e i media della Coppa del Mondo 2026, il presidente della, annuncia sui propri canali social: "Posso confermare che a New York New Jersey (così sarà rinominato per il Mondiale 2026 il MetLife Stadium del New Jersey, lo stadio della finale), in collaborazione con Global Citizen". "Sarà un momento storico per la Coppa del Mondo e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo", spiega Infantino.

, per la prima Coppa del Mondo a 48 squadre, che avrà un totale di 104 partite in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio, giorno della finale che si giocherà appunto nello stadio che è la casa dei New York Giants e dei New York Jets di Nfl.rispetto ai 13 minuti di un normale intervallo del football durante la stagione regolare e i playoff, anche per la necessità di allestire scenografie particolarmente complesse. Al momento

"I miei ringraziamenti ovviamente al Ceo di Global Citizen Hugh Evans e al suo incredibile team per averci aiutato a mettere insieme questi spettacoli incredibili., che lavoreranno con noi alla Fifa per finalizzare la lista degli artisti che si esibiranno durante lo spettacolo dell'intervallo, così come a Times Square", ha aggiunto Infantino.In aggiunta, come si legge su Gazzetta.it, altri eventi saranno organizzati in una delle piazze simbolo di New York City: "o, sia durante la finale per il terzo posto che durante la finale: saranno due partite incredibili, con alcuni dei migliori giocatori del mondo, e quale modo migliore per festeggiarle se non nella storica Times Square".