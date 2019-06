L'Ecuador conquista la semifinale del Mondiale Under 20: la squadra guidata da Jorge Celico ha battuto gli Stati Uniti per 2-1 nel match disputato sul campo dello stadio GOSIR, a Gdynia. I sudamericani sono passati in vantaggio con Cifuentes alla mezz'ora, ma sono stati raggiunti da Timothy Weah, prima della rete decisiva di Espinoza L'Ecuador in semifinale affronterà la vincente di Corea del Sud-Senegal, che si affronteranno stasera alle 20,30. L'altra semifinale vedrà in campo l'Italia contro l'Ucraina, che si sono qualificate ieri.