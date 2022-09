È arrivato a Lecce, non senza sofferenze, il primo storico punto del Monza in Serie A. Un 1-1 che ha lasciato strascichi di polemiche, con le proteste dei pugliesi per due rigori non concessi alla squadra di Baroni. Un punto che dà un minimo di respiro a Giovanni Stroppa, a cui l'amministratore delegato Adriano Galliani ha confermato momentaneamente la fiducia. Molto del futuro dell'allenatore dipenderà però dalla prossima giornata, contro la Juventus. Più che dal risultato, dalla prestazione che offrirà la sua squadra. Con Claudio Ranieri che aspetta novità...