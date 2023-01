Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Ho fatto bene finora, ma posso fare ancora meglio. Il rapporto con Cragno procede bene perché è un professionista esemplare, un ragazzo intelligente e alla mano. Ora sarà un altro campionato, sarà come ripartire da zero, tra impatto mentale, preparazione e l’incidenza del mercato di gennaio. Chi ha chiuso in tranquillità non deve stare tranquillo e viceversa”.