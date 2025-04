Monza, il gesto di Galliani è il segnale della resa: Serie B a un passo, tre aspetti da chiarire per la ricostruzione

Getty Images

Dany Mota Carvalho ha illuso il pubblico dell’U-Power Stadium che, almeno per la seconda volta in stagione in casa e per la terza in tutto il campionato, potesse essere un pomeriggio diverso. Il sole della Brianza e il raggio tracciato dall’attaccante portoghese sembravano scrivere i primi versi di una poesia ispiratrice di un sogno chiamato rimonta salvezza. Invece, nulla da fare:, prima di chiudere per 1-3 nei minuti iniziali della seconda frazione.

E così è arrivato un altro ko, il ventesimo di questo campionato.. La distanza da quel quartultimo posto (occupato dal Lecce) e da quel miraggio salvezza è di ben 10 lunghezze. Un traguardo praticamente irraggiungibile a sette giornate dalla fine della Serie A.– tornato dopo essere stato esonerato e sostituito da Bocchetti, a sua volta allontanato –: 2 punti nelle ultime 7 gare, una miseria se il tuo obiettivo dichiarato è la permanenza della categoria. Numeri a cui vanno sommati altri dati di fatto: 55 reti subite (peggior difesa del campionato) e 25 goal fatti – terzo peggior attacco nel massimo campionato italiano -.

Ma che le sensazioni fossero negative, nella stagione del Monza, non si scopre certamente adesso. Anche se ci sono almeno un paio di fattori che andrebbero analizzati in profondità.. Eppure nessuna dimissione, Nesta aspetterà una decisione da parte della società, come confermato anche nel post partita: Non mi è mai capitato di perdere così tanto nella mia vita. Le dimissioni non le darò mai perché non mollo mai, affondiamo e io affondo con loro”. Ed è qui il concetto base: affondare insieme.

E allora ecco che arriva il gesto inaspettato: una delusione tanto forte, profonda, sentita percheUn segnale forte, di evidente resa per un obiettivo fattosi sempre più lontano, giornata dopo giornata, e diventato praticamente inarrivabile. Ma ognuno è diverso in questo mondo e"Portaci portaci portaci in Europa, oh Galliani portaci in Europa", "Che tanto già lo so, che l'anno prossimo, gioco di sabato" e ancora "Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolor".

. Lo storico gruppo che ha conquistato la prima storica promozione in A ha ormai staccato la spina, il mercato non ha riparato le lacune di una squadra che, sin dai primi passi di questo campionato, sembrava essere la candidata principale verso la discesa in cadetteria. E ora che succede?. Marinakis e Gabelli erano due dei nomi saltati agli onori della cronaca come possibili successori della galassia Fininvest.

D'Ambrosio, Caldirola, Pereira, Sensi e Gagliardini sembrano essere ormai arrivati a fine ciclo e ci saranno vari giocatori in prestito che torneranno ai rispettivi club come Turati (al Sassuolo), Palacios (all’Inter); Zeroli (al Milan), Urbanski (al Bologna), Castrovilli (alla Lazio) e Bianco (alla Fiorentina).che potrebbe diventare importante. Infine (contando che ci sarà da dirimere il futuro di Colpani, il cui destino rischia di essere il ritorno alla casa base) c’è capitan Pessina: scenderà in B compiendo un’altra scelta di cuore per la squadra della sua città?. La prima fase della scalata Monza verso la storia, il sogno Serie A si è ormai chiusa e si concluderà con la retrocessione.

