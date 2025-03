Getty Images

è stato assolto con formula piena dalla Corte d’Appello didall’accusa di, perché il fatto non sussiste. Finisce qui dunque un incubo per il giocatore delche andava avanti da dieci anni: i fatti risalivano a una gara del campionato diquando il calciatore vestiva la maglia dell’Il suo attuale club ha diramato un comunicato stampa nel quale riporta la buona notizia per il difensore. "Dopo quasi 10 anni di processo, i giudici della Corte di Appello di Napoli hanno stabilito cheAC Monza e Adriano Galliani, da sempre vicini ad Armando nel sostenerlo in ogni passo di questa vicenda, accolgono con soddisfazione questa notizia",

"Sono molto soddisfatto della sentenza, ho sempre avutoNon finirò mai di ringraziare i miei avvocati Alfredo, Salvatoree Stefano, che da subito hanno creduto in me. Ringrazio mia moglie Concetta, i miei figli, mia madre e mio padre, scomparso a 29 anni per la leucemia quando avevo 10 anni, che mi hanno dato la forza di combattere anche questa battaglia. Ringrazio, non per ultimo, il, Galliani e Berlusconi che, pur essedo a conoscenza del mio processo, hanno sempre creduto in me".