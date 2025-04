AFP via Getty Images

Ilsi avvicina sempre più alla retrocessione in Serie B, l'aritmetica certezza può arrivare domenica allo Stadium in occasione della sfida con la, 34esima giornata di Serie A.A due giorni dalla partita, il tecnico dei biancorossiè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Troviamo una squadra che si sta giocando moltissimo. Loro arrivano da una brutta sconfitta a Parma e dovranno spingere, sicuramente proveranno a fare risultato. Noi siamo noi, dobbiamo fare la nostra gara come quella contro il Napoli: attenta, di coraggio e ben organizzata. Andiamo a Torino per fare una prestazione simile".

- "La stagione mi lascia molto, mi sono misurato contro i migliori d'Italia. E' una stagione andata un po' così ma non rimpiango nulla, qualcosa devo tirare fuori. Ho conosciuto tante persone, mi sono misurato: non è un rimpianto essere venuto qua. Capita a tutti gli allenatori, ci hanno richiamato dopo, ma non ho rimpianti".- "La proprietà non l’ho mai incontrata, ho contatto con Galliani. Rispetto le scelte di tutti, devo portare a casa il risultato, poi se mi chiamano dieci volte o non mi chiamano mai io sempre al risultato devo pensare".

- "Da calciatore era tosto, era grosso e parlava poco. La sua squadra è simile al calcio dell'Atalanta, cerca di andare uomo contro uomo a tutto campo, cerca di metterti pressione. Gasperini ha iniziato, poi tanta gente ha modificato questo tipo di calcio. Sta facendo un buon lavoro".- "Noi ci abbiamo provato sempre, ma al di là della retrocessione o meno non possiamo essere la peggiore squadra della storia Serie A, non possiamo finire così. A cinque giornate dalla fine abbiamo sette giocatori fuori, ne abbiamo venduti quattro a gennaio. Il rimpianto è che, quando avevamo una squadra più tosta, non siamo riusciti a fare risultato: forse il mercato sarebbe stato diverso".

- "Dobbiamo fare punti. Bisogna muovere la classifica, dobbiamo fare tre punti. C'è questo record negativo, nella speranza di non portarcelo dietro, da raggiungere. La Juve è una squadra forte, sarà avvelenata, giocherà in uno stadio molto caldo. Dovremo essere intelligenti anche a capire quello che potrà essere il momento".