Monza, Nesta: "Troppa gente fuori, non è con la Roma che possiamo fare punti. Va recuperata la voglia di giocare"

L'allenatore del, Alessandro, ha commentato a Sky e Dazn la sconfitta per 4-0 subita contro la"A qualsiasi squadra se levi 8 giocatori e giochi contro la Roma con la qualità che ha, rischi di prendere 4 gol""Oggi c’era troppa differenza. È dura. Possiamo fare di più ma oggi l’hanno vinta loro. Noi dobbiamo vincere le partite che possiamo vincere. Oggi giocare contro la Roma con l’emergenza che abbiamo era difficile. Dobbiamo fare punti con le squadre alla nostra portata".

"Cosa parliamo a fare di tattica? Sono i giocatori a fare la differenza, più dell'allenatore e della tattica. In campo ci vanno i giocatori, se no basterebbe pagare solo i migliori allenatori e via. Noi abbiamo troppa gente importante, a livello emotivo e tecnico, fuori".“Giovani? Ci sono quelli come Bianco e poi altri che sono arrivati a gennaio. Ma i giovani senza i vecchi in campo fanno fatica e vanno in difficoltà. Hanno bisogno di quelli che sanno gestire le partite“."Pessina e Gagliardini ci vuole tempo, sono fuori da 4 mesi, Gagliardini forse di più. Staranno ancora fuori e poi andranno rimessi in sesto. D'Ambrosio e Izzo dovrebbero rientrare, ma è uscito Carboni.

"Questa partita va cancellata. Dobbiamo recuperare i giocatori e poi la condizione mentale. Dobbiamo alleggerirla un po', perché ora la classifica e i risultati pesano e vengono meno alcune cose. La pesantezza mentale frena e dobbiamo ritrovare la gioia di giocare, di rischiare, di essere una squadra propositiva. La difficoltà è proprio questa: alleggerire l'ambiente".