Monza, Palladino: 'Empoli ci ha fatto male, fortunato ad avere Galliani. I nuovi acquisti...'

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match vinto per 1-0 contro il Sassuolo.



Le prime parole alla squadra in quel cerchio a fine partita?

"Innanzitutto li ho ringraziati, è stata la vittoria del gruppo. Ho detto che quello è lo spirito che voglio vedere sempre, se si lotta insieme si vince insieme. Abbiamo un'identità chiara, ma bisogna difendere anche da squadra. Sapevo che oggi avevano una carica agonistica importante. Li ho ringraziati, ho lasciato un giorno libero".



Il ko di Empoli vi ha fatto scattare qualcosa?

"Quella partita ha fatto molto male, ci ha fatto riflettere su tante cose. Martedì ho fatto parlare i ragazzi, a volte perdere ti fa tornare con i piedi per terra. Oggi non era scontato, affrontata una squadra forte e siamo stati impeccabili su ogni punto di vista".



Come ha visto i nuovi?

"Molto bene. Sono ragazzi che ho scelto insieme ai direttori, abbiamo scelto uomini veri. Anche Maldini che oggi non ha giocato dà sempre tutto. Servivano caratteristiche importanti che hanno fatto vedere sia Djuric che Zerbin. Complimenti a Bondo, è entrato alla grande. Tutti hanno dato il massimo, come avevo previsto prima della partita".



Potete sfruttare il calendario?

"Il Monza deve ragionare partita dopo partita, con questo spirito. Vogliamo giocarcela con tutti, sappiamo che sabato andremo a Udine e ce la giocheremo con questo spirito".



Galliani presente a bordo campo: vi ha dato carica?

"Assolutamente, il dottore ci dà sempre carica. E' un grande dirigente, capisce i momenti e in settimana ci ha dato serenità. Sono fortunato ad essere stato scelto da lui, mi dà tanti consigli utili e per me è fondamentale".