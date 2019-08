16 acquisti lo scorso gennaio, 7, per ora, in questa sessione di mercato: Federico Del Frate, Mattia Finotto, Giuseppe Bellusci, Mario Sampirisi, Eugenio Lamanna, Nicola Rigoni e il prestito di Nicola Mosti dalla Juve. Più l'acquisto a titolo definitivo di Armando Anastasio e il ritorno dall'Entella di Simone Icolano. Il Monza di Berlusconi e Galliani vuole a tutti i costi la Serie B e continua a farla da padrone sul mercato.



Nel mirino del club brianzolo, infatti, ci sono altri giocatori: si cerca Schenetti, trequartista del Cittadella, ed è un passo dal chiudere con il Trapani per Michele Franco, terzino sinistro protagonista della cavalcata verso la B dei siciliani. La coppia ex Milan punta alla promozione diretta.