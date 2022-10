Prima o poi doveva arrivare. Dopo tre vittorie di fila senza subire reti, ilè caduto ad. Primo ko per Raffaelee prima rete subita nella sua gestione. Un vero peccato perché anche alla squadra brianzola ha fatto vedere tante buone cose: in fase di costruzione la squadra è nettamente migliorata rispetto ad inizio campionato.. A fronte di una quindicina di tiri verso la porta di unin forma Nazionale, di gol, per la prima volta con Palladino in panchina, non ne sono arrivati. Se a questo ci aggiungiamo una direzione di gara diche ha penalizzato il Monza con l'empoleseche, già ammonito, avrebbe meritato il rosso nella ripresa costringendoa giocare in 10. Il Monza, come da tradizione, non ha voluto fare polemica, ma è già il terzo episodio dubbio (due rigori contro poi giustamente annullati al VAR con) che sicuramente non dà serenità.Monza ora atteso da un doppio impegno importantissimo. In primis la: i ragazzi di Palladino mercoledì andranno acontro una delle formazioni più in forma di questo campionato. Scontato il turnover per i brianzoli vista la rosa extralarge a disposizione del giovane allenatore per dare la possibilità, da, di mettere minuti nelle gambe e, chissà, magari di mettere in difficoltà il tecnico per i prossimi impegni. Sabato, infine, ci sarà la 'sfida del cuore' di Silvioe Adrianoera il loro sogno da quando hanno rilevato il club brianzolo e l'obiettivo è stato centrato nel giro di 4 anni. In unche farà registrare il sold out ci sarà anche il cuore di migliaia di monzesi e di brianzoli che sperano di fare lo sgambetto a quella Milano da sempre vista con un pizzico di ostilità.