Tre promozioni, uno scudetto dilettanti e tanti giocatori lanciati in questi anni diventati grandi a Monza. Il bilancio di Filippo Antonelli è stato certamente positivo. Il direttore sportivo ha preferito però nuove strade. La decisione di lasciare la Brianza è stata sua dopo un'offerta che gli è arrivata dal Venezia in serie B. Il Monza ripartirà da Michele Franco che da club manager cambia ruolo e diventa ds.

Ma cosa cambierà nel Monza? Poco o niente. Di fatto l'ex difensore lavorerà a stretto contatto con l'ad Adriano Galliani (che si occuperà delle trattative più importanti) e dell'altro uomo mercato, Jean François Modesto. La priorità per il mercato di gennaio è quella di sfoltire l'organico e di migliorarlo nella qualità e nell'esperienza. Un tassello per ogni reparto è la ricetta giusta per il salto di qualità e per evitare qualche sofferenza nella seconda parte di stagione.

I nomi usciti in questi giorni di Gagliardini, Demme e Brekalo sono nomi attendibili e che potrebbero fare al caso di Raffaele Palladino, ma la sensazione è che i veri obiettivi di Galliani & co. debbano ancora uscire nelle prossime settimane, anche per valutare attentamente i recuperi di Pablo Marì e Stefano Sensi.