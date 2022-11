C'era anche un pezzo diinper l'avvio dei. Adrianoè stato infatti alla partita inaugurale tra i padroni di casa e l'. La sua presenza negliè stata importante per riallacciare relazioni internazionali per il futuro del club brianzolo che punta ad essere, nel breve tempo, nell'elite del calcio che conta. Tanti chilometri più in là, in, il primo giocatore del Monza giocava per la prima volta in Nazionale: Matteo, capitano dei biancorossi, è entrato nella storia del club monzese.Dicevamo di Galliani: l'ad del Monza tornerà in Italia in queste ore, probabilmente già domani. Il club di Silvio, manco a dirlo, è più attivo sul mercato. C'è tanto da fare, ma senza fretta. Il primo obiettivo è quello di cedere quei giocatori in esubero che non rientrano più nei piani: sono destinati a lasciare la Brianzache sono da tempo fuori lista.In caso di offerte concrete, potrebbero partire ancheDa non escludere, infine, le partenze dei giovaniin prestito.E poi chi arriverà? Terminata la fase delle cessioni, si andrà a rinforzare quei reparti che necessitano di migliorìe: si cerca un vice Pabloe un vicein mezzo al campo (dell'è sempre in cima ai desideri), si cercherà un rinforzo sulle fasce e, probabilmente, anche un attaccante:delè il nome caldo, ma non è l'unico. Come confermato da tanti uomini mercato, il Monza è la società che ci sta muovendo con più decisione, ma stavolta, anche grazie agli ottimi risultati conquistati dai ragazzi di Raffaele, non c'è alcuna fretta.