Non bastava la coltellata a Pabloche è costata al difensore spagnolo (ieri allo UPower Stadium dopo il dramma dell'aggressione al centro commerciale) almeno tre mesi di stop. Ieri, nel finale di Monza-Verona, un'entrataccia dicosterà al centrocampista Stefanoun lungo stop. Il Monza, insomma, continua il suo momento sfortunato fuori dal campo. Sull'arbitro Francescodi Reggio Calabria, che ieri non ha nemmeno ammonito il ghanese del Verona, ci sarebbe da aprire un capitolo a parte, ma la linea della Società di Silvioè, da sempre, quella di non criticare le scelte arbitrali. Inutile dire che l'infortunio di Sensi peserà tantissimo. Il giocatore ex Inter era diventato un tassello fondamentale in mezzo al campo e uno come lui, anche sul mercato, sarà difficilmente sostituibile. Per le due sfide controtoccherà ad uno traprendere le redini del centrocampo, compito certamente non semplice.A proposito di Roma, vista la splendida prestazione del Monza incontro l'non è da escludere che contro la Lazio scenda in campo il 'Monza di Coppa' per avere una formazione fresca domenica contro la Salernitana. In quest'ultima settimana di campionato la testa sarà rivolta al campo, ma i dirigenti del Monza sono già al lavoro per migliorare la rosa per gennaio: un difensore, un vice Sensi, un esterno destro e un attaccante sono le priorità per il mercato di riparazione. I sette punti che separano il Monza dalla 'zona rossa' sono certamente un discreto margine, ma per avvicinarsi alla metà della classifica, obiettivo iniziale dei brianzoli, serve qualcosa di più, a maggior ragione ora con i due infortuni seri che hanno colpito due cardini della squadra di