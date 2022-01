Alvaro Morata voleva il Barcellona, ci ha provato in ogni modo ad arrivare alla corte di Xavi che aveva scelto lui per l'attacco blaugrana. Alla fine la Juve ha deciso di tenerlo, anche perché l'accordo tra Barça e Atletico Madrid non è mai arrivato. E a giugno? La Juve non lo riscatterà, sicuramente non per 35 milioni. Ma ora i colchoneros pensano anche a riportarlo alla base: la crisi non perdona, sarà necessario riscattare Antoine Griezmann e prima di creare un sostituto di Luis Suarez rivaluteranno la risorsa che già hanno in casa.