Morto il creatore di Dragon Ball: chi era Akira Toriyama e l'omaggio dal mondo del calcio

Nella gallery una carrellata dei migliori omaggi di club e calciatori:





"What is my destiny Dragon Ball"



L’oscurità splendente diverrà con te, perché

La tua fiamma oramai è più ardente che mai







Addio, Sensei. Lrimarrà una giornata triste per tanti ragazzi, ormai cresciuti, che hanno vissuto l'adolescenza e la prima giovinezzaildapprima manga e poi cartone animato che ha contraddistinto e marchiato a fuoco un'intera generazione,tra i più famosi fumettisti giapponesi,come annunciato dal suo studio di produzione.Toriyama, nato nel 1955 in Giappone, a Nagoya, è divenuto celebre soprattutto per aver realizzato i: la serie con protagonista Son Goku è diventata una degli anime più amati nella storia del genere., raccolto in 42 volumi da 519 capitoli, il manga è stato pubblicato in Giappone tra il 1985 e il 1995 e in Italia per la prima volta dal 1995 al 1997 dalla Star Comics: poi è arrivato il cartone animato, che comprende tre serie,le quali affrontano momenti diversi delle vite del protagonista e dei suoi compagni, amici e nemici.- Nella giornata di oggi Bird Studio e Capsule Corp. Tokyo hanno rilasciato un comunicato in cui comunicano che il mangalka, autore di fumetti, e sensei, maestro, è, a causa di un ematoma subdurale acuto,. La sua eredità rimarrà per sempree di chi è cresciuto con Goku, Vegeta e tutti gli altri eroi.- Anchemoltissimi giocatori hanno resole esultanze, dallafino alle coreografie o al merchandising. Dai milanisti Theo e Leao, che festeggiano mimando la mitica fusione, fino all'onda energetica di Pierre Gignac, nel Tigres.