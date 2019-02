Presentazione ufficiale a, in Indonesia, per la nuovache cercherà di vincere il prossimo mondiale di. Il claim della presentazione ben fa capire, infatti, quali siano le reali ambizioni della casa giapponese: “Il futuro è ora“. E la nuova Yamaha M1 di MotoGP, che vuol tornare a lottare per l’iride della classe regina del Motomondiale, si è svelata in tutto il suo splendore.- La cerimonia ha visto schierata la dirigenza della Casa di Iwata al gran completo. E le novità partono già dalla livrea: il classico blu è accompagnato dal nero, che richiama ovviamente il nuovo sponsor principale “Monster” che ha dato un tocco decisamente dark e anche un po’ interista alla moto. Chiaro chesi aspettino soprattutto che la M1 2019 sia veloce e costante, che poi abbia una livrea con colori particolari questo è un dettaglio secondario.Le aspettative maggiori sono su motore e gestione elettronica, punti deboli delle stagioni passate. Perché la Yamaha non vuole essere, ancora una volta, terza forza del mondiale dietro a Ducati e Honda. Non resta che passare dalle parole ai fatti fin dai prossimi test a Sepang, in Malesia, in programma dal 6 all’8 febbraio.