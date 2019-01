José Mourinho, ex manager del Manchester United, ha aggiunto alcune parole a Correio do Manha: "Inter? E' un grandissimo onore, ma sto parlando con te e non parlerò con nessun altro. Quando un allenatore o un giocatore ritorna in un club, vuol dire che qualcosa di positivo ha fatto. L'ho provato quando sono arrivato al Chelsea. Quando un professionista ritorna o è invitato a tornare in un club è un grande onore. Se sei invitato, è perché conosci il valore della persona. Ora ho il diritto alla mia tranquillità, ad aspettare, ad avere il mio tempo per fare autocritica, ad analizzare tutto ciò che ho vissuto negli ultimi anni, con la tranquillità di poter pensare e prepararmi per la prossima fase".