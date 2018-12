Il pareggio in rimonta sul campo del Southampton, che ha spedito i Red Devils a -16 dalla capolista Manchester City, non ha soddisfatto nessuno in casa United. Men che meno il suo allenatore José Mourinho, che se l'è presa in particolare con uno dei suoi giocatori e di chi si tratti non è una sorpresa. Secondo le principali testate d'Oltremanica, tra cui The Independent, Paul Pogba, autore di una prestazione insufficiente e di ripetuti scontri verbali con lo Special One, è stato oggetto di attenzioni particolari al rientro negli spogliatoi.



Mourinho non ha gradito l'atteggiamento del giocatore francese e glielo ha fatto sapere, davanti a tutti i componenti della rosa: ​"Tu non giochi a calcio. Non rispetti chi scende in campo e chi sta sugli spalti. E uccidi la mentalità delle persone buone e oneste accanto a te. Sei come un virus". Questa è in particolare la dettagliata ricostruzione fornita dal Mirror, che certifica come tra i due il rapporto sia irrimediabilmente compromesso, con possibili risvolti di mercato. Non è un mistero che Pogba desideri lasciare Manchester al termine della stagione e che il suo desiderio di tornare alla Juventus sia piuttosto forte.