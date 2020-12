È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Diverse sviste in questa 10a giornata di Serie A: eccessivo il rosso a Petriccione in Crotone-Napoli, sarebbe stato da giallo il suo intervento ai danni di Demme. In Roma-Sassuolo - diretta da Maresca - manca un'espulsione solare di Obiang per l'entrata killer su Pellegrini (costretto a uscire per infortunio). Inspiegabile il mancato intervento del Var. Manca anche un rigore per la Roma, per il fallo di mano di Ayhan (braccio largo) sul cross di Spinazzola. In Sampdoria-Milan, infine, mancano un rosso e un rigore: l'espulsione per Adrien Silva, che commette un'entrataccia su Calabria (era già ammonito, ma sarebbe stato da rosso diretto); il penalty per la Samp, per il braccio largo di Romagnoli su Damsgaard. Il direttore di gara era Calvarese a Genova.



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA: