In Ucraina il pallone ha ricominciato a rotolare, per fortuna. Due settimane fa è ripartito il campionato, ieri lo Shakhtar Donetsk ha debuttato in Champions League con una vittoria in casa del Lipsia: 4-1 finale che è costato anche l'esonero all'allenatore Tedesco. A causa dello scoppio della guerra con la Russia molti giocatori stranieri - tra i quali Marlon, passato al Monza - hanno fatto le valigie. Non solo, lo Shakhtar giocherà le partite in casa... in trasferta. La squadra andrà in Polonia, nel Wojska Polskiego Stadion del Legia Varsavia.- Nella Red Bull Arena di Lipsia ieri sera a rubare l'occhio è stato un talento del 2001: Mykhailo Mudryk, due assist e un gol. Decisivo. Contro il Lipsia ha segnato la rete del 3-1: "Quando la palla era tra i piedi di Mudryk avevo già alzato le braccia per esultare - ha detto l'allenatore - perché so che quando è uno contro uno col portiere segna sempre". Garanzia. Lanciato dall'ex allenatore della Roma Fonseca e valorizzato da De Zerbi: "Ha un grande talento - assicura il tecnico italiano - deve giocare sempre di più per far vedere le sue qualità".. Bravo nelle sterzate, quando parte non lo fermano più e quando ti punta è finita. Va via, quasi sempre. E da quelle parti c'è chi l'ha ribattezzato il 'Neymar d'Ucraina'.- Fantasia e tecnica sulla trequarti per lo Shakhtar, che in estate ha rischiato di perderlo. Sul giocatore aveva messo gli occhi la Juventus, a caccia di un esterno offensivo dopo gli addii di Bernardeschi e Dybala.. La richiesta era alta - più di 30 milioni - e non se n'è fatto nulla. Lo Shakhtar si tiene stretto il suo gioiellino, il 'piccolo Neymar' ha conquistato tutti.