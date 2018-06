Il futuro tra Inter e Galatasaray e non solo. Così Yuto Nagatomo ha parlato ai microfoni di Federico Zanon, inviato di calciomercato.com a Lugano per la sfida amichevole tra la Svizzera e il Giappone: "Come sta la nazionale giapponese? Abbiamo perso, non dico che abbiamo giocato male, ma da sei mesi non vinciamo. Sicuramente è dura, però dobbiamo fare qualcosa in più, correre di più.



FUTURO - "Cosa farò dopo il Mondiale? Inter e Galatasaray stanno parlando, vediamo dopo il Mondiale. Un mio ritorno? Difficile dire se tornerei all’Inter, difficile ora".



SVIZZERA - "Mi piace la Svizzera, tante volte sono stato qui, Lugano è una bellissima città. La Svizzera è una bella nazionale di qualità, corrono tanto, secondo me faranno bene al Mondiale".



MONDIALI - "Qual è l’avversario più pericolo per noi? tutte le squadre sono difficili da affrontare. L’obiettivo del Giappone è passare la fase a gironi”.