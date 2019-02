L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto a Radio Kiss Kiss dopo il successo sulla Sampdoria: "E' stata una bella partita, ci siamo ripresi dopo una giornata storta in Coppa Italia e abbiamo indirizzato bene la gara sin dall’inizio. La partita l'avevamo impostata così, sapevamo cosa fare per uscire dalla pressione dell'attaccante e dei trequartisti. Si è esagerato nel dire che avevamo avuto un periodo difficile: c'è la tendenza al miglioramento, è stata solo una sbandata. Cerchiamo di interpretare al meglio possibile ogni partita, non ci resta altro. Teniamo in modo particolare all'Europa League. Hamsik? Vediamo che succede, vuole provare una nuova esperienza, per quello che ha fatto non siamo nel diritto di dirgli di no, solamente fargli un applauso se dovesse accadere. Le trattative possono avverarsi come non avverarsi, oggi è stato ottimo, non abbiamo un sosia di Hamsik ma i nostri giocatori hanno dato garanzie per poter giocare in quel ruolo".