Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato così in conferenza stampa al termine della gara che ha visto trionfare i suoi dopo l'ingresso di Milik: "Abbiamo vinto contro un avversario forte, l’ha dimostrato, ha speso molte energie per pareggiare e meritava di pareggiare, ma alla fine le sono mancate le energie spese nel primo tempo".



NIENTE CORI- "Credo che l’ambiente di una partita deve essere questo, il pubblico di Bergamo ha dato un segnale di intelligenza, se sono servite le mie parole sono contento, l’ambiente era sereno e positivo".



DIFESA E ATTACCO-"L’Atalanta a livello fisico sta molto bene, il loro ritmo ci ha creato difficoltà, abbiamo difeso tutti con grande sacrificio, si poteva aumentare il vantaggio. Nella riconquista della palla potevamo essere più precisi, credo sia stata una partita di maturità. Per vincere le partite devi attaccare e difendere bene, la squadra mi dà sicurezza in entrambe le fasi."



JUVE- "Credo che la ricorsa del Napoli alla Juve dipende solo dal calo della Juve non da noi, non dobbiamo guardare gli altri e la classifica comunque, ma pensare partita dopo partita. Tutte le gare sono complicate. La partita che l’Atalanta ha giocato conto l’Inter ci ha motivato ancora di più perché ci aveva messo paura".