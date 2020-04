Come riporta la Gazzetta dello Sport su Locatelli del Sassuolo: "A sentire radiomercato, che lo accosta a Inter, Juventus e Napoli e anche a qualche big straniera, è solo questione di tempo, e intanto si tratta di confermarsi dentro un Sassuolo che ha restituito al calcio italiano un talento che sembrava perso. Enfant prodige del Milan smarritosi dentro le traiettorie del tutto e subito e rifiorito in provincia. In due stagioni 49 presenze e 2 gol".