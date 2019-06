Il Napoli su Gerard Deulofeu. Un profilo gradito al tecnico Carlo Ancelotti che ha chiesto più di un rinforzo di qualità nel reparto offensivo. Si sono intensificati i contatti tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l'agente del ragazzo, Alberto Botines, dopo l'incontro di qualche giorno fa.



OSTACOLO VALUTAZIONE - Il Napoli ritiene eccessiva la valutazione di 30 milioni fatta dal Watford per il cartellino di Deulofeu. Giuntoli vorrebbe uno sconto, a queste condizioni difficilmente la trattativa andrà in porto. Ecco perchè gli agenti di Gerard stanno lavorando con il club inglese affinchè abbassino le loro pretese.



PRIMA LE CESSIONI - Deulofeu vuole tornare in serie A e dopo aver sfiorato il Milan a gennaio sarebbe ben contento di iniziare un'avventura sotto l'ombra del Vesuvio. Servirà pazienza perchè il Napoli deve prima pensare alle cessioni: da Simone Verdi ad Amadou Diawara, passando per Rog e Hysaj. La priorità resta James Rodriguez ma Giuntoli vuole tenere viva la pista che porta al classe 1994 di Riudarenes, protagonista di 12 gol e 5 assist nell'ultima stagione con il Watford.