Furia Conte sul rigore per l'Inter: "Il Var mi fa inc...are, intervengono quando conviene. Sorgono retropensieri"

AFP via Getty Images

Antonio, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo l'1-1 in casa dell'Inter: subito il discorso è andato sul rigore concesso ai nerazzurri per fallo dubbio di Anguissa su Dumfries."Ma che significa che il Var non può intervenire? A volte può, a volte non può... O c'è o non c'è per correggere gli errori, se c'è un errore deve intervenire, punto e basta. Ma che significa? E' una cosa che mi ca veramente inc...are. Il signor Marelli può dire ciò che vuole, ma cosa significa che l'arbitro Mariani deve decidere lui sulla situazione? Si era partiti benissimo col Var, adesso si stanno aggiungendo situazioni che inducono retropensieri. Se c'è un errore il Var deve chiamare l'arbitro, non devo essere io a farlo, non serve il Var a chiamata".

- "Ho detto che non saremmo venuti qua a fare da sparring partner alla squadra più forte di tutte. Da questo punto di vista sono molto soddisfatto, stiamo facendo dei miglioramenti. Ci sono dei valori e i ragazzi mi stanno dimostrando di essere sul pezzo nonostante qualche errore".Poi in conferenza stampa: "Mi ha dato fastidio il rigore. Il Var può essere d'aiuto per l'onestà, invece il protocollo crea delle dietrologie. Se c'è un errore, si interviene e si corregge, oppure si chiama l'arbitro e l'arbitro valuta. Così invece si creano dietrologie e cattivi pensieri, e io cattivi pensieri non ne voglio avere".