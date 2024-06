Premier, allarme conti per Chelsea, Newcastle, Aston Villa e altri 3 club: obbligo cessioni entro il 30 giugno

Getty Images

sul calendario di molti club di Premier League che di fatto rappresenta la prima "fine" del calciomercato estivo 2024.giorno di chiusura dei bilanci societari e in cui si tireranno le somme sui conti di tutti e 20 i club che prenderanno parte al massimo campionato inglese 2024/25. Perché però questa data preoccupa così tanto? La risposta è semplice, perchédella Premier è chiamato ad analizzare e confrontare con le regole "Profit and Sustainability" ovvero con il proprioProprio come accade con i controlli della Uefa, anche in Premier League ai club è concesso di sforare nei propri conti di un margine ben definito e complessivo nel corso dell'ultimo triennio.e nei calcoli non entrano ovviemente i costi di gestione relativi a stadio, settore giovanile e squadra femminile.Al momento, secondo quanto riporto da Sky Sports Inghilterra, sono 6 le società a rischio sanzioni (si va da multa economica a penalizzazione in classifica). Si tratta diil retrocesso(già penalizzato in questa stagione) e il neo-promosso(Che potrebbe comunque essere sanzionato per le violazioni 2022/23). Tutti questi club proveranno a realizzare plusvalenze e incassi cedendo alcuni talenti entro il 30 giugno. E questi potrebbero rappresentare, come ad esempio, un'opportunità di mercato anche per le società italiane.