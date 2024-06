Lukaku, due segnali agli Europei e al Napoli: Chelsea irremovibile, il prezzo e cosa può cambiare

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Buoni segnali per ilnell'ultimo test prima di Euro 2024: la squadra di Domenico Tedesco ha battuto il Lussemburgo per 3-0, con una rete nel primo e due nel secondo tempo, le prime due a firma dell'attaccante destinato ad essere ex Roma,. Il primo su rigore, mentre il secondo appoggiando a porta vuota un invito dalla sinistra di Doku. Big Rom è pronto a dare l'assalto alla finale di Berlino, dopodiché sarà tempo di vacanze prima della sua prossima avventura di club, cheproprietario del suo cartellino.

Non cambia la posizione dei Blues, che hanno sotto contratto il gigante belga fino al giugno del 2026: cessione alla cifra che sblocca laNon c'è apertura, al momento, per un nuovo prestito, che in teoria sarebbe l'unica formula che aprirebbe ad un interessamento del Milan. Invece molto più concreta la pista che porta al, dove il nuovo tecnico Antoniosarebbe felicissimo di riaccogliere il suo pupillo dopo lo Scudetto vinto insieme nel 2021 all'Inter. L'affare sembra legato a doppio filo alla partenza di Victor, con conseguente sostituzione nel ruolo di proprietario della maglia numero 9 azzurra., che non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche dei londinesi.

- Il Chelsea, secondo Sky UK, è, pena decurtazioni di punti in classifica. Le altre? Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest, l'Everton (già penalizzato in questa stagione) e il neo-promosso Leicester.da impegnare in questo senso."Nella mia testa, l'ho già capito.A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente ufficiale. Ma deciderò io. Ho il controllo della mia situazione.Ogni volta che ho deciso di rimanere o andarmene da qualche parte, si è rivelata la scelta giusta a causa di alcuni fattori.", ha dichiarato Lukaku qualche giorno fa a Het Laatste Nieuws.