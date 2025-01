Napoli, Conte vuole Garnacho ma il Manchester United spara alto: contatto per Zhegrova

Getty, Calciomercato

Salutato, che oggi sarà a Parigi per firmare con il Psg, per il Napoli è arrivato il momento di pensare al futuro. La prima scelta di Conte restadel Manchester United: il tecnico salentino si aspetta che il club faccia il possibile e l’impossibile per portarlo al Maradona in questa sessione di mercato. La trattativa per l’argentino- Manna lavora al piano A Garnacho ma non può. Per il direttore sportivo azzurro le alternative sono diverse ma ce n’è una che convince più delle altre:

, agente di Zhegrova, è in contatto da diversi giorni con Giovanni Manna.. Napoli e la serie A sono visti dal ragazzo come un grande salto in avanti nella propria carriera. Il problema principale allo sviluppo della trattativa resta il Lille che, nonostante un contratto in scadenza nel 2026, non vuole privarsi di uno dei giocatori più forti della rosa a stagione in corso. Il club bretone vorrebbe impostare la trattativa per la prossima estate mentre il Napoli insisterà per ottenere un’apertura alla cessione immediata senza perdere di vista la