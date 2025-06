Napoli-De Bruyne, contratti approvati: firma e visite mediche attese in settimana

Dopo una lunga trattativa, che ora è a un passo dalla conclusione,e a mettersi a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione, in cui i partenopei dovranno difendere il Tricolore appena conquistato. Il centrocampista belga è reduce dal goal vittoria realizzato con la propria Nazionale nella sfida vinta 4-3 contro il Galles, valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026.- Secondo quanto riportato dall'account X di Matteo Moretto infatti sarebbe stato raggiunto un. L'ormai ex giocatore del Manchester City firmerà uncon i Campioni d'Italia in carica e le

- ​Il classe '91, che nella stagione in corso ha disputato, ha inoltre dichiarato che non prenderà parte al Mondiale per Club al via nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno: "Non ha alcun senso. Dovrò prendermi cura di me stesso perché se mi infortunassi al Mondiale per Club, cosa farei? Nessuno si prenderebbe cura di me.".