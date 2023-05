Aurelioè raggiante quando si presenta ai microfoni di CBS, emittente americana, in città per raccontare dellodel- “Speriamo di aver cominciato, e il prossimo anno, e il prossimo anno ancora, ma adesso noiLa reazione del pubblico è straordinaria, la si può sentire., quando arrivai al Napoli dissi che avrei riportato la squadra da li ai prossimi 10 anni e ci sono riuscito prima, ho anche detto che ci sarebbero voluti altri 10 anni per riportare a Napoli lo scudetto e anche li ci siamo riusciti con due anni di anticipo. Ora inizia una nuova era, periamo di vincere anche l’anno prossimo e poi il prossimo e quello dopo ancora.- "Io penso cheMa il calcio è così, questa è la Uefa…ci riproveremo l’anno prossimo e quello dopo ancora. Ero a Los Angeles, stavo girando un film con Gwyneth Paltrow, Jude Law e Angelina Jolie e decisi di andare a Capri in vacanza per 15 giorni,Quando chiesi dove fossero i giocatori mi venne detto “signor De Laurentiis i giocatori non ci sono”, quando chiesi delle strutture mi dissero “signor De Laurentiis le strutture non ci sono più”, quindi chiesiQuindi mi ritrovai dal girare film di Hollywood, in sud Italia dove in ogni paesino dove andavamo mi sputavano in testa. Ma è stata una grande esperienza, meglio di qualsiasi film.- "Alle fine di maggio 2022 qualche giornalista mi disse 'e molti si misero a ridere. L’anno scorso avevamo alcuni giocatoriche non avevano più entusiasmo, per questo c’era bisogno di nuovi volti,, tutti quanti allo stesso livello. SI sbaglia quando si dice 'Compreremo questo grande giocatore' perché quello che serve è una squadra vera e propria. Quando vinceremo la Champions League? Se la Uefa non ci fermerà come hanno fatto quest’anno con il pessimo arbitraggio nelle gare dei quarti di finale potremmo farlo l’anno prossimo".