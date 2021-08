Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto al convegno "La Banca di comunità: la BCC Roma al servizio delle famiglie e delle piccole imprese" e, fra le altre cose, ha fatto il punto sul mercato azzurro.



"Ora devo raggiungere Luciano Spalletti perché domani ritorno a Roma e dobbiamo parlare di innumerevoli problemi. Il mercato? E' aperto sia in uscita che in entrata. Abbiamo pochi giorni ancora. Chi c'è c'è e chi non c'è non c'è, e a settembre si parte fino alla fine”.



In particolare l'ultima frase sembra alludere in maniera velata al futuro del capitano Lorenzo Insigne, con il quale non è ancora stato trovato l'accordo per il rinnovo di contratto.