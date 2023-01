Il club azzurro non ha bisogno di ritoccare granché, visto il grande margine in classifica conquistato proprio con questa rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L'unico acquisto previsto sembra essere quello di, in arrivo dalla Samp.e il suo spazio in questo Napoli è tanto limitato dalle grandi prestazioni di Lobotka. Il centrocampista ex Lipsia è alla ricerca di un club in cui trovi minutaggio ma che abbia anche un certo appeal e non lotti per la salvezza.- Nulla da fare con le ipotesi di Salernitana e Monza,e sono già stati fatti i primi passi in avanti per prenderlo a. Il Napoli si è sempre mostrato disponibile per trovare una soluzione che vada bene a tutti. Oraoppure restare in ai piedi del Vesuvio fino al termine della stagione.- Con l'uscita di Demme si libererà un posto nel centrocampo del Napoli. Spalletti, però, ha già fatto capire cheche ha collezionato anche più minuti rispetto al tedesco nella prima parte di stagione.che restano degli obiettivi per la prossima estate.