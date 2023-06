Ben 3 MVP della Serie A 22/23 che si avvia alla conclusione giocano del Napoli. Non solo Osimhen e Min-jae Kim, ma pure Kvaratskhelia, eletto come migliore in assoluto. Tre le caratteristiche che hanno permesso al georgiano di battere tutti:



- Efficienza Tecnica al 94,8%, record degli ultimi 5 anni in Serie A TIM, in linea con i migliori attaccanti a livello europeo;



- Ha mantenuto costantemente una condizione atletica da Top Player, superando in ben 17 gare il 95% di Efficienza Fisica;



- Ha il record sia nella capacità di optare per scelte di gioco ottimali (K-Solution 94,8%) sia in aggressività offensiva (95,3%).